Лавров: товарооборот России и Индии достигнет $100 млрд к 2030 году

Напомним, в декабре 2025 года в Нью-Дели президент РФ Владимир Путин заявил, что программа развития экономического сотрудничества России и Индии предусматривает увеличение взаимного товарооборота до $100 млрд к 2030 году. При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что, по его оценке, страны могут достичь обозначенного уровня годового товарооборота значительно раньше.