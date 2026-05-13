Лавров: товарооборот России и Индии достигнет $100 млрд к 2030 году

Поставленная лидерами двух стран цель будет выполнена, заявил глава МИД РФ в Нью-Дели.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Индия к 2030 году нарастят товарооборот до $100 млрд, достигнув поставленной главами двух государств цели, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

На переговорах с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели он указал, что на сегодняшний день товарооборот России и Индии составляет почти $60 млрд.

«Цель, которую поставили наши лидеры к 2030 году, — $100 млрд, и я не сомневаюсь, что мы ее достигнем», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что страны тесно сотрудничают в ООН, ШОС, G20 и БРИКС, что «еще важнее сейчас, когда нам необходимо искать ответы на глобальные проблемы, которые вызваны не нами».

Сегодня глава МИД прибыл в Нью-Дели для участия в совещании министров иностранных дел БРИКС, котороеспройдет 14−15 мая, пишет «360».

Напомним, в декабре 2025 года в Нью-Дели президент РФ Владимир Путин заявил, что программа развития экономического сотрудничества России и Индии предусматривает увеличение взаимного товарооборота до $100 млрд к 2030 году. При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что, по его оценке, страны могут достичь обозначенного уровня годового товарооборота значительно раньше.

