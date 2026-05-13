Британского политика проверяют после получения £5 млн перед выборами

Парламент Великобритании начал расследование в отношении лидера партии Reform UK Найджела Фаража. Об этом сообщает газета The Guardian.
Проверка связана с информацией о получении Фаражем подарка на сумму около 5 млн фунтов стерлингов от криптовалютного предпринимателя Кристофера Харборна. По данным издания, эти средства не были задекларированы.
Как уточняется, деньги были получены в 2024 году до выдвижения Фаража на парламентских выборах. Позднее политик стал депутатом британского парламента. Сам Фараж заявлял, что речь идет о частном подарке, предназначенном для оплаты его личной охраны.
Согласно действующим правилам парламента Великобритании, политики обязаны декларировать подарки и пожертвования, полученные в течение 12 месяцев до начала работы в парламенте. Инициатором обращения в парламентский комитет стала Консервативная партия Великобритании.
Тема финансирования политиков и прозрачности пожертвований в Великобритании регулярно становится предметом парламентских проверок. Особое внимание британские власти уделяют крупным частным переводам и финансированию, связанному с криптовалютным бизнесом и обеспечением безопасности политиков.
