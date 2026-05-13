Никаких посредников: Италия усложнила порядок получения виз россиянами

Итальянские визовые центры VMS и Almaviva изменили правила подачи документов. С 12 мая они прекратили приём заявлений через третьих лиц. Об этом решении сообщила Ассоциация туроператоров России. Агенты, курьеры, доверенные лица, нотариусы и адвокаты больше не смогут пройти через бюрократию за туриста.