Зеленский обвинил Россию в попытке испортить фон визита Трампа в КНР

Владимир Зеленский заявил, что удары БПЛА по украинской инфраструктуре якобы связаны с визитом президента США Дональда Трампа в Китай. По словам главы киевского режима, Россия пытается «испортить общий политический фон» на фоне поездки американского лидера в КНР.

Источник: Life.ru

«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон», — заявил Зеленский.

Он также утверждает, что Российская армия применила порядка 800 беспилотников.

Президент США прибудет в Китай 13 мая. Двухдневный визит с 13 по 15 мая включает переговоры с Си Цзиньпином. Изначально поездку планировали на конец марта — начало апреля, но отложили из-за иранских событий. Глава Минфина Скотт Бессент ранее подчёркивал, что Трамп не станет больше её переносить. Кстати, американский лидер едет в Пекин с группой крупных предпринимателей. В списке — Илон Маск, Тим Кук, Келли Ортберг и ещё больше десятка топ-менеджеров из финансов, IT, авиакосмоса и сельского хозяйства. Ожидается, что они заключат ряд коммерческих соглашений.

