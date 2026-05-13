Зеленский обвинил Россию в попытке испортить фон визита Трампа в КНР

«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон», — заявил Зеленский.
Он также утверждает, что Российская армия применила порядка 800 беспилотников.
Президент США прибудет в Китай 13 мая. Двухдневный визит с 13 по 15 мая включает переговоры с Си Цзиньпином. Изначально поездку планировали на конец марта — начало апреля, но отложили из-за иранских событий. Глава Минфина Скотт Бессент ранее подчёркивал, что Трамп не станет больше её переносить. Кстати, американский лидер едет в Пекин с группой крупных предпринимателей. В списке — Илон Маск, Тим Кук, Келли Ортберг и ещё больше десятка топ-менеджеров из финансов, IT, авиакосмоса и сельского хозяйства. Ожидается, что они заключат ряд коммерческих соглашений.
