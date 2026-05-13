Богомаз рассказал о дальнейших планах после отставки

Егор Ковальчук родился в Челябинске. Ранее он работал в банковской сфере и на руководящих должностях в сфере ЖКХ в Челябинске, а после стал министром промышленности и заместителем губернатора Челябинской области. В 2023 году Ковальчука избрали на пост мэра Миасса. В июле 2024 года он занял должность председателя правительства ЛНР.