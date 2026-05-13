Богомаз рассказал о дальнейших планах после отставки

Ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал Радио РБК, что решение об уходе с поста было ожидаемым.
На вопрос о своих планах после отставки он ответил: «Работать на благо государства, а дальше вы все узнаете. Скоро узнаете, давайте подождем».
Указ об отставке Богомаза президент Владимир Путин подписал сегодня, 13 мая. В документе указано, что пост губернатора Брянской области он покидает по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначили Егора Ковальчука, с которым Путин в этот же день провел встречу в Кремле.
Александр Богомаз занял пост губернатора в 2014 году. Он трижды переизбирался на свой пост — в 2015, 2020 и 2025 годах. В последний раз он набрал 78,78% голосов избирателей. В 2018 году Богомаз был награжден почетной грамотой президента, а в 2021 году — орденом Дружбы.
Егор Ковальчук родился в Челябинске. Ранее он работал в банковской сфере и на руководящих должностях в сфере ЖКХ в Челябинске, а после стал министром промышленности и заместителем губернатора Челябинской области. В 2023 году Ковальчука избрали на пост мэра Миасса. В июле 2024 года он занял должность председателя правительства ЛНР.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».