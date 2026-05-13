Нетаньяху тайно совершил визит в ОАЭ в разгар войны против Ирана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху тайно побывал в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), это произошло, когда военная операция против Ирана была в активной фазе, сообщила 13 мая его канцелярия.
«В разгар операции “Рык льва” премьер-министр Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом», — говорится в сообщении.
Итогом этого визита Нетаньяху стал «исторический прорыв» в отношениях между Израилем и ОАЭ, рассказали в канцелярии. Точные сроки визита премьера не указываются.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по десяткам объектов на территории исламского государства, в результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран начал атаку на объекты на территории Израиля и на американские базы на Ближнем Востоке.