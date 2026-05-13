Экс-глава офиса Зеленского Ермак планирует сбежать с Украины

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак намерен покинуть страну. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на украинские источники.
Напомним, Ермака обвиняют в легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд решает вопрос о мере пресечения. Западная пресса, в свою очередь, отметила, что задержание Ермака ударило по репутации Владимира Зеленского и может помешать планам Украины по вступлению в Евросоюз.
Ранее KP.RU писал, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не сможет внести залог в 180 миллионов гривен, который требует прокуратура, поскольку у него нет таких денег.