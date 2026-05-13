Источник связал элитный дом под Киевом с возможным разводом Зеленских

Один из домов в элитном жилом комплексе «Династия» под Киевом, по данным источника РИА Новости в российских силовых структурах, предназначался для Елены Зеленской в качестве компенсации перед предполагаемым разводом с Владимиром Зеленским.
Информация появилась на фоне расследования, связанного с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило ему обвинения по делу о легализации средств при строительстве элитной недвижимости в районе Козина под Киевом.
По версии следствия, участники проекта «Династия» могли легализовать более 460 млн гривен, что эквивалентно примерно 10,4 млн долларов. В материалах расследования фигурируют аудиозаписи, опубликованные НАБУ в рамках дела о коррупции в энергетическом секторе.
Источник агентства утверждает, что четвертый объект в жилом комплексе строился именно для семьи Зеленского. При этом упоминается прозвище «Вова», фигурирующее в записях, которое бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель ранее связывала с самим Зеленским.
Отдельно отмечается, что официального подтверждения информации о возможном разводе президента Украины и его супруги не приводилось. Публичных комментариев со стороны офиса Зеленского по этим утверждениям также не поступало.
Расследование вокруг проекта «Династия» продолжает расширяться. Украинские антикоррупционные органы ранее заявляли о появлении новых фигурантов дела и проверке финансовых операций, связанных со строительством элитной недвижимости под Киевом.
