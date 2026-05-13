Экс-глава офиса Зеленского рассказал о разговоре после отставки

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщения о якобы эмоциональном разговоре с Владимир Зеленский после своей отставки. Его слова приводит издание Новини.LIVE.

Ермак заявил, что появившаяся в прессе информация о напряжённой беседе с украинским лидером не соответствует действительности.

По словам бывшего руководителя офиса президента, разговор после подачи заявления об увольнении прошёл спокойно и без конфликта. Он охарактеризовал беседу как «абсолютно нормальную».

Политик уточнил, что лично видел публикации о предполагаемом эмоциональном споре, однако опроверг подобные сообщения в беседе с журналистами.

Ранее отставка Ермака активно обсуждалась в украинских и зарубежных СМИ на фоне расследований и коррупционных скандалов, связанных с окружением украинской власти.

После ухода Ермака с поста главы офиса президента в украинском политическом пространстве продолжают появляться различные версии причин его увольнения. Официально детали кадрового решения власти Украины подробно не комментировали.

Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
