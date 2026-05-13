Экс-глава офиса Зеленского рассказал о разговоре после отставки

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщения о якобы эмоциональном разговоре с Владимир Зеленский после своей отставки. Его слова приводит издание Новини.LIVE.
Ермак заявил, что появившаяся в прессе информация о напряжённой беседе с украинским лидером не соответствует действительности.
По словам бывшего руководителя офиса президента, разговор после подачи заявления об увольнении прошёл спокойно и без конфликта. Он охарактеризовал беседу как «абсолютно нормальную».
Политик уточнил, что лично видел публикации о предполагаемом эмоциональном споре, однако опроверг подобные сообщения в беседе с журналистами.
Ранее отставка Ермака активно обсуждалась в украинских и зарубежных СМИ на фоне расследований и коррупционных скандалов, связанных с окружением украинской власти.
После ухода Ермака с поста главы офиса президента в украинском политическом пространстве продолжают появляться различные версии причин его увольнения. Официально детали кадрового решения власти Украины подробно не комментировали.
Читайте также: Источник связал элитный дом под Киевом с возможным разводом Зеленских.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.