Политолог Мезюхо спрогнозировал исход визита Трампа в Китай

Политолог Иван Мезюхо заявил, что Дональд Трамп будет блефовать в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп будет блефовать на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя визит американской делегации в Пекин.

По его мнению, Трамп будет стремиться продемонстрировать Си Цзиньпину, что не проиграл торговую войну. Однако фактически США уже терпят поражение в экономическом противостоянии с Китаем, отметил политолог.

Мезюхо указал, что китайская дипломатия избегает жестких формулировок, поэтому американскому лидеру окажут высокие почести. При этом эксперт усомнился, что Трамп сможет разговаривать с Пекином с позиции силы. Единственным результатом визита могут стать эффектные фотографии для соцсетей, а для реальных успехов американскому президенту придется идти на компромиссы, заключил специалист.

Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что Китай не пойдет на уступки, которые могут навредить его стратегическим интересам. Пекин не станет разрывать отношения с Ираном или жертвовать партнерством с Россией ради сделки с Вашингтоном. Визит американской стороны может быть использован Китаем как рычаг в переговорах с Москвой, в том числе по цене на газ, но фундаментальные союзы пересмотрены не будут.

Ранее в Сети появились кадры прибытия Дональда Трампа в Китай.

