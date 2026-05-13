Политолог Мезюхо спрогнозировал исход визита Трампа в Китай

Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что Китай не пойдет на уступки, которые могут навредить его стратегическим интересам. Пекин не станет разрывать отношения с Ираном или жертвовать партнерством с Россией ради сделки с Вашингтоном. Визит американской стороны может быть использован Китаем как рычаг в переговорах с Москвой, в том числе по цене на газ, но фундаментальные союзы пересмотрены не будут.