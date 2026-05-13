Вэнс не стал комментировать идею участия в выборах в США в тандеме с Рубио

Выступая в понедельник на приеме в Белом доме, президент дал оценку возможному выдвижению Республиканской партией США в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты Вэнса и Рубио. Трамп, находившийся на посту президента США и в 2017—2021 годах, назвал такой возможный тандем «командой мечты». Однако он также фактически оставил открытым вопрос о том, кого именно из двух этих фигур рассматривает как своего сменщика. До недавних пор считалось, что таковым является Вэнс.