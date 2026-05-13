Вэнс не стал комментировать идею участия в выборах в США в тандеме с Рубио

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался комментировать по существу возможность своего участия в следующих выборах главы государства в тандеме с нынешним главой американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио. Публично эту идею выдвинул 11 мая действующий президент США Дональд Трамп.
«Я люблю Марко. Считаю, что он великолепный госсекретарь [США]. Он стал мне близким другом. Но я думаю, что мы оба сейчас концентрируем внимание на том, чтобы заниматься делами американского народа», — заявил Вэнс, отвечая на вопросы журналистов на эту тему на пресс-конференции в Белом доме.
При этом вице-президент с улыбкой заметил, что американский лидер фактически устроил «транслируемое по телевидению соревнование», чтобы определить, кто станет его сменщиком и «учеником». «Учеником» называлось реалити-шоу, которое в свое время вел нынешний президент — в период работы в частном секторе. «Конечно, такого от президента совершенно не следует ожидать», — с иронией сказал Вэнс. «Для него естественно немного шутить на эту тему, играть с этой идеей», — добавил он.
Вэнс также отметил, что заслуживает порицания тот, кто лишь через полтора года после вступления в должность уже начинает предпринимать попытки претендовать на новый пост, который станет вакантным только через два с половиной года. Вице-президент имел в виду тот факт, что вторая администрация республиканца Трампа приступила к работе в январе 2025 года. Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2028 года.
Выступая в понедельник на приеме в Белом доме, президент дал оценку возможному выдвижению Республиканской партией США в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты Вэнса и Рубио. Трамп, находившийся на посту президента США и в 2017—2021 годах, назвал такой возможный тандем «командой мечты». Однако он также фактически оставил открытым вопрос о том, кого именно из двух этих фигур рассматривает как своего сменщика. До недавних пор считалось, что таковым является Вэнс.