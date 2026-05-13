Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс не стал комментировать идею участия в выборах в США в тандеме с Рубио

Американский вице-президент отметил, что заслуживает порицания тот, кто лишь через полтора года после вступления в должность уже начинает предпринимать попытки претендовать на новый пост.

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался комментировать по существу возможность своего участия в следующих выборах главы государства в тандеме с нынешним главой американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио. Публично эту идею выдвинул 11 мая действующий президент США Дональд Трамп.

«Я люблю Марко. Считаю, что он великолепный госсекретарь [США]. Он стал мне близким другом. Но я думаю, что мы оба сейчас концентрируем внимание на том, чтобы заниматься делами американского народа», — заявил Вэнс, отвечая на вопросы журналистов на эту тему на пресс-конференции в Белом доме.

При этом вице-президент с улыбкой заметил, что американский лидер фактически устроил «транслируемое по телевидению соревнование», чтобы определить, кто станет его сменщиком и «учеником». «Учеником» называлось реалити-шоу, которое в свое время вел нынешний президент — в период работы в частном секторе. «Конечно, такого от президента совершенно не следует ожидать», — с иронией сказал Вэнс. «Для него естественно немного шутить на эту тему, играть с этой идеей», — добавил он.

Вэнс также отметил, что заслуживает порицания тот, кто лишь через полтора года после вступления в должность уже начинает предпринимать попытки претендовать на новый пост, который станет вакантным только через два с половиной года. Вице-президент имел в виду тот факт, что вторая администрация республиканца Трампа приступила к работе в январе 2025 года. Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2028 года.

Выступая в понедельник на приеме в Белом доме, президент дал оценку возможному выдвижению Республиканской партией США в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты Вэнса и Рубио. Трамп, находившийся на посту президента США и в 2017—2021 годах, назвал такой возможный тандем «командой мечты». Однако он также фактически оставил открытым вопрос о том, кого именно из двух этих фигур рассматривает как своего сменщика. До недавних пор считалось, что таковым является Вэнс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше