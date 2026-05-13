В Литве предостерегли Европу от использования территории республики для атак БПЛА

Агентство Reuters 30 апреля сообщило, что Науседа поддерживает присоединение страны к миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе под руководством США. Вместе с тем он уточнил, что для участия Вильнюса в миссии в проливе необходимо будет добиться мандата от сейма Литвы.