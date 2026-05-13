В Литве предостерегли Европу от использования территории республики для атак БПЛА

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — приводит слова Науседы агентство BNS.
Как отметил президент, любые попытки неправомерно использовать воздушное пространство Литвы являются серьезным нарушением ее суверенитета и основных принципов международного права. По словам Науседы, об этой позиции были уведомлены как руководство стран, участвующих в конфликте, так и союзники Литвы по НАТО.
Агентство Reuters 30 апреля сообщило, что Науседа поддерживает присоединение страны к миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе под руководством США. Вместе с тем он уточнил, что для участия Вильнюса в миссии в проливе необходимо будет добиться мандата от сейма Литвы.