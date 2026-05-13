Депутаты бундестага могут посетить Петербургский форум

Депутаты бундестага от партии Альтернатива для Германии Маркус Фронмайер и Штеффен Котре намерены посетить Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает Politico.
По данным издания, решение о поездке было предварительно поддержано внутри партийной структуры, отвечающей за согласование зарубежных командировок депутатов. Отмечается, что заявкам на участие в форуме не было выдвинуто политических возражений.
Представитель АдГ Штефан Койтер, курирующий утверждение таких поездок, заявил, что намерен одобрить участие парламентариев в мероприятии. По его словам, препятствий с точки зрения внутренней партийной позиции нет.
Петербургский международный экономический форум традиционно проводится в России и рассматривается как одна из ключевых площадок для обсуждения экономических вопросов и международного взаимодействия.
Ранее президент России Владимир Путин высказывался о возможных контактах с европейскими политиками, упоминая в качестве потенциального переговорщика по вопросам Украины бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
Участие европейских политиков в российских форумах вызывает в Германии периодические дискуссии, связанные с внешнеполитическим курсом и санкционной политикой ЕС. В ряде случаев подобные визиты сопровождаются политическими спорами внутри национальных парламентов и общественных организаций.
