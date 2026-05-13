Захарова предложила Зеленскому издать указ, запрещающий атаки против Украины

Захарова иронично посоветовала Зеленскому воспользоваться услугами гадалки, к которой обращался Ермак.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией предложила главе киевского режима Владимиру Зеленскому выпустить указ, запрещающий атаки против Украины. Как отметил дипломат, в этом ему может помочь гадалка, услугами которой пользовался бывший руководитель его офиса Андрей Ермак.

«Пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве “разрешил”, значит, и атаку с таким же успехом “отменит”. Да и “гадалка” Ермака освободилась — может подшаманить», — написала Захарова в Telegram-канале.

Так представитель МИД прокомментировала заявление Зеленского о том, что Россия якобы пытается испортить визит президента США Дональда Трампа в Китай, нанося удары по объектам на территории Украины.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

