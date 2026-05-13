В чем причины смены губернаторов двух приграничных регионов

13 мая президент Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза и назначил их преемников. О планах заменить губернаторов в этих двух регионах источники РБК рассказывали в апреле. Оба главы приграничных региона ушли в отставку с формулировкой по собственному желанию.
На сайте Кремля опубликованы только сообщения о встречах Путина с преемниками теперь уже бывших губернаторов — Егором Ковальчуком (Брянская область) и Александром Шуваевым (Белгородская область).
Шуваев и Ковальчук проработают в ранге врио до выборов глав регионов, которые пройдут в сентябре. В Брянской области главу будут выбирать второй год подряд — ушедший в отставку Богомаз победил на выборах в сентябре 2025 года с результатом 78,8% голосов. Гладков с таким же результатом победил на выборах губернатора в 2021 году, его полномочия истекали в этом году.
В чем причина отставок.
По словам собеседников РБК, каких-то претензий к ушедшим в отставку губернаторам со стороны администрации президента не было. В прошлом году начальник управления президента по вопросам мониторинга и социальных процессов Александр Харичев упомянул Гладкова как одного из губернаторов, обладающих самым высоким рейтингом доверия у населения. Большинство собеседников РБК утверждали, что Гладков сам принял решение об отставке.
Еще один источник, близкий к администрации президента, говорил, что к Гладкову, хоть и нет претензий по рейтингам, есть «другие вопросы».
По отставке Богомаза источник РБК, близкий к администрации президента, говорил, что в плане рейтингов в последнее время он выправился.
В отношении бывших заместителей руководителей обоих регионов возбуждены уголовные дела, связанные со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной. В Белгородской области фигурантом такого дела стал вице-губернатор, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин. Следственный департамент МВД предъявил ему обвинение в особо крупной растрате и получении взятки в особо крупном размере. Утром 13 мая до сообщения о смене губернатора Зайнуллин был уволен из администрации Белгородской области в связи с утратой доверия.
Похожее расследование завершено и в Брянской области. Там обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено бывшему заместителю губернатора Николаю Симоненко, курировавшему строительство линии обороны в приграничье. По версии следствия, брянские чиновники приняли сооружения с недоделками и не обеспечили должного контроля за расходованием бюджетных средств. Ущерб по делу МВД оценило более чем в 1 млрд руб.
Похожее дело, связанное с хищением на строительстве защитных сооружений расследовалось в Курской области. В апреле Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере. Следствие связывало один из эпизодов с контрактами на строительство фортификационных сооружений в приграничном Глушковском районе.
Преемники с заслугами перед новыми регионами.
Источники РБК называли Шуваева в качестве основного претендента на губернаторство в Белгородской области. Он родился в Новом Осколе Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанское высшее военно-десантное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в войне в Грузии в 2008-м, в военной операции в Сирии. В 2015 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил им. М. В. Фрунзе. К 2022-му был командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участвовал в военной операции на Украине, дослужился до звания генерал-майора.
В 2025 году стал участником образовательной программы «Время героев». Она появилась по поручению президента и выстроена по аналогии с курсами для претендентов на губернаторские позиции («школа губернаторов» РАНХиГС). В январе 2026 года генерал стал заместителем губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Егор Ковальчук — уроженец Челябинской области. Работал в банковской сфере, а потом в муниципальном управлении. Занимался жилищно-коммунальным хозяйством. К 2012 году стал министром промышленности и природных ресурсов региона. В 2015 году перешел на работу в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2019 году вернулся в Челябинскую область в качестве заместителя губернатора. 10 июля 2024 года возглавил правительство Луганской народной республики. Источники РБК, близкие к администрации президента, отмечали, что работа на должностях в новых регионах в Кремле считается примерно «такой же заслугой, как и участие в боевых действиях».
В чем причина таких назначений.
«Вероятно, федеральному центру, учитывая, что недавно получил свой приговор за коррупцию бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и что власть в Курской области уже сменилась, важно было принять пакетное решение по заменам губернаторов и в двух других сложных регионах, что и было сделано», — сказал РБК политолог Ростислав Туровский. Что касается новых врио глав регионов, то, по его оценке, им прежде всего надо будет использовать свои связи, чтобы активизировать решение социально-экономических проблем. Это позволит им сформировать благоприятный имидж в глазах населения.
«Решающую роль для них сыграет поддержка федерального центра», — считает Туровский, добавляя, что часто она зависит от активности самих врио губернаторов.
Политолог Илья Гращенков считает, что в Белгородской области можно говорить о смене модели управления регионом. Гладков пытался сохранить баланс и удерживать регион сразу в двух состояниях: как регион, живущий в условиях постоянной угрозы, и как нормальную мирную территорию, где строятся парки и продолжаются инвестиции. Назначение Александра Шуваева можно рассматривать как переход к более мобилизационной модели управления. Однако, по мнению Гращенкова, «баланс», найденный предыдущим губернатором, Шуваеву терять не стоит. Назначение же Ковальчука Гращенков рассматривает как попытку перезагрузить управленческую команду и «провести более технократическую настройку региона».
Специалист по региональной политике Виталий Иванов отмечает, что новые врио губернаторов обладают теми компетенциями, которые сейчас наиболее востребованы в прифронтовых регионах: «Логично, что находящийся в более сложной с военной точки зрения Белгород получил генерала, а менее прифронтовая Брянская область — бывшего премьера ЛНР». Оба имеют опыт работы в экстремальных условиях и в отличие от Богомаза и Гладкова им не надо будет перестраиваться, заключает эксперт.
Политконсультант Евгений Минченко уверен, что ни к Богомазу, ни к Гладкову не было претензий со стороны внутриполитического блока Кремля. По его оценке, сказалось накопленное напряжение работы в прифронтовых регионах. «Назначением же Шуваева и Ковальчука Кремль продемонстрировал работу кадровых лифтов, связанных со специальной военной операцией», — заключает Минченко.