Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился в Кремле с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф

Во встрече в президентом РФ также участвовали замглавы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 13 мая провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф, которая прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает сайт Кремля.

Встреча прошла в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце. Со стороны России в переговорах также участвовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, во встрече принял участие вице-президент банка, представитель России Роман Серов.

Путин поприветствовал Роуссефф и отметил, что рад возможности обсудить текущую работу и перспективы сотрудничества. В свою очередь, глава банка передала президенту горячий привет от лидера Бразилии Лулы да Силвы и подчеркнула, что для нее большая честь находиться в России. Силуанов, как уточнил Путин, завтра, 14 мая, примет участие в намеченном мероприятии и будет его вести.

Ранее KP.RU писал, что президент России провел телефонный разговор с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, который в эти дни находился в Казани. Как сообщила пресс-служба Кремля, политики обсудили вопросы дальнейшего стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также другие направления сотрудничества.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше