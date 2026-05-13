Путин встретился в Кремле с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф

Путин поприветствовал Роуссефф и отметил, что рад возможности обсудить текущую работу и перспективы сотрудничества. В свою очередь, глава банка передала президенту горячий привет от лидера Бразилии Лулы да Силвы и подчеркнула, что для нее большая честь находиться в России. Силуанов, как уточнил Путин, завтра, 14 мая, примет участие в намеченном мероприятии и будет его вести.