Путин встретился в Кремле с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф

Президент России Владимир Путин 13 мая провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф, которая прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает сайт Кремля.
Встреча прошла в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце. Со стороны России в переговорах также участвовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, во встрече принял участие вице-президент банка, представитель России Роман Серов.
Путин поприветствовал Роуссефф и отметил, что рад возможности обсудить текущую работу и перспективы сотрудничества. В свою очередь, глава банка передала президенту горячий привет от лидера Бразилии Лулы да Силвы и подчеркнула, что для нее большая честь находиться в России. Силуанов, как уточнил Путин, завтра, 14 мая, примет участие в намеченном мероприятии и будет его вести.
