США предложили Кубе $100 млн гуманитарной помощи

Госдепартамент США предложил Кубе $100 млн гуманитарной помощи для населения при условии согласия республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее американская сторона уже предлагала помощь Кубе, однако власти республики отказались, заявлял госсекретарь США Марко Рубио.

«Решение остается за кубинской властью: принять наше предложение о помощи или отказаться от жизненно необходимой помощи и в конечном итоге понести ответственность перед кубинским народом», — указано в пресс-релизе Госдепартамента.

В феврале США предоставили населению Кубы $6 млн гуманитарной помощи, которую распределила связанная с католической церковью организация Caritas. Американский госсекретарь утверждал, что США были готовы отправить больше помощи, однако власти Кубы «препятствовали этому».

9 мая Марко Рубио заявил, что Куба отказалась от нового предложения — $100 млн гуманитарной помощи. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья написал в соцсети Х, что об этом предложении в республике «никто не знает».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
