Экс-мэра Мурманска Сердечкина назначили на должность замглавы Минвостокразвития

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Юрия Сердечкина заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Сердечкина Юрия Валерьевича заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», — говорится в документе.
Юрий Сердечкин около пяти лет проработал в Мурманской области, трудился сначала заместителем губернатора. Возглавил город-герой Мурманск весной 2022 года. За три года работы вместе с областным правительством ему удалось показать значительные результаты в сфере благоустройства, капитального ремонта домов, уборки и содержания дорог, особенно в зимний период. С 1 июля 2025 года Сердечкин сложил полномочия главы города Мурманска в связи с переходом на другую работу за пределами региона.