Российский хоккеист «Монреаля» Иван Демидов стал вторым в голосовании за «Колдер Трофи».
Журналист Грег Вышински опубликовал результаты голосования на награду лучшему новичку сезона НХЛ.
Победу одержал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. Все 198 выборщиков поставили его на первое место (1980 очков).
Демидов же занял второе место, набрав 1158 очков (120 вторых мест, 48 третьих мест, 25 четвёртых мест и три пятых места).
Ещё один россиянин — Александр Никишин — стал седьмым в этом голосовании (92 очка).
Ранее передача Демидова не спасла «Монреаль» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Баффало».