Наследство телеведущего Молчанова может получить его внук Дмитрий

Наследство телеведущего Владимира Молчанова может получить его внук Дмитрий.
«Если завещания не было, то всё распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди», — пояснил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьёв.
По данным издания, телеведущему принадлежит двухкомнатная квартира в знаменитом «композиторском» доме на улице Чаянова в Москве. Недвижимость квартира в этом доме, по данным сайтов о покупке и продаже жилья, может стоить около 45−50 млн рублей.
Также потенциальный наследник может получить дом в деревне Старая Руза в Московской области.
Автор и ведущий программы «До и после полуночи» журналист Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни.
Телеведущий, коллега Владимира Молчанова Сергей Ломакин рассказал в беседе с RT, каким человеком и профессионалом был ведущий легендарной программы «До и после полуночи».