Вэнс пожаловался, что пока Трамп в Китае, он как герой фильма «Один дома»

Заместитель президента США Джей Ди Вэнс объяснил, почему он не отправился в Китай вместе с главой американской администрации Дональдом Трампом, и теперь сравнивает себя с героем фильма «Один дома».
«По правилам Секретной службы я не выезжаю за пределы страны в одно время с президентом. Так что в такие дни я иногда чувствую себя Маколеем Калкиным из “Один дома”», — заявил Вэнс журналистам.
Ранее Трамп прибыл в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Вэнс отметил, что без президента в резиденции стало непривычно пусто.
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.