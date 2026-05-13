В подмосковной Истре из-за падения БПЛА загорелся частный дом

Над муниципальным округом Истра в Подмосковье сбит беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом в одном из дачных поселков.
«На месте работают представители специальных служб, происходит тушение пожара. Пострадавших нет», — написала глава округа Татьяна Витушева в Telegram. Она уточнила, что работа ПВО продолжается.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток силы ПВО сбили четыре беспилотника, которые летели в направлении столицы. Об уничтожении БПЛА в регионе заявляло и Минобороны. Точное количество сбитых беспилотников там не раскрыли.
