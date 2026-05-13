Politico: Конгресс США может рассмотреть законопроект о военной помощи Киеву

Как пишет издание, законопроект, предложенный более года назад старшим демократом комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Грегори Миксом, в среду получил поддержку в общей сложности 218 членов Палаты представителей. Это позволит членам Демократической партии, находящейся сейчас в оппозиции в американском Конгрессе, провести голосование по данному документу, оно может состояться в июне. Как отмечает Politico, законопроект предполагает выделение $1,3 млрд на поддержку Украины, а также введение новых санкций в отношении России.