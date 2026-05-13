Politico: Конгресс США может рассмотреть законопроект о военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в июне может рассмотреть продвигаемый представителями Демократической партии законопроект, предусматривающий выделение $1,3 млрд на военную поддержку Украины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Как пишет издание, законопроект, предложенный более года назад старшим демократом комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Грегори Миксом, в среду получил поддержку в общей сложности 218 членов Палаты представителей. Это позволит членам Демократической партии, находящейся сейчас в оппозиции в американском Конгрессе, провести голосование по данному документу, оно может состояться в июне. Как отмечает Politico, законопроект предполагает выделение $1,3 млрд на поддержку Украины, а также введение новых санкций в отношении России.
Представители Республиканской партии контролируют обе палаты американского Конгресса. Как отмечает портал Axios, даже в случае одобрения в Палате представителей крайне маловероятно, что документ заручится поддержкой Сената и Белого дома.
Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно подвергал критике своего предшественника на посту президента Джо Байдена за то, что при его администрации США передали Украине $350 млрд. Глава Белого дома назвал такой подход безумием и выразил мнение, что поддержка Киева со стороны Вашингтона является одной из причин, почему конфликт на Украине продолжается.