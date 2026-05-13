Крупнейшая оппозиционная сила в Армении раскритиковала отчет ПАСЕ по выборам

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная парламентская фракция «Армения» («Айастан») раскритиковала содержание промежуточного отчета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по предстоящим июньским выборам в республике, назвав представленные оценки зачастую поверхностными, необоснованными и игнорирующими случаи применения репрессивных мер действующими властями страны.
В распространенном оппозиционной фракцией заявлении констатируется, что отчет, составленный по итогам визита делегации ПАСЕ в Армению 11−12 мая, содержит ряд опущенных акцентов и необоснованных утверждений, которые представлены как фактическая реальность, что делает его уязвимым и однобоким.
В политической силе назвали необоснованными утверждения о том, что в преддверии парламентских выборов 7 июня было налажено «конструктивное сотрудничество» между армянскими властями и заинтересованными сторонами в условиях, когда правительство использует «весь карательный арсенал против оппозиционных сил, участвующих в выборах: уголовное преследование, разжигание ненависти, ненормативная лексика, противоречащая элементарной порядочности, и преследование».
«Представленные наблюдения и оценки слишком расплывчаты, общи и поверхностны, не учитывают системный характер проблем. При этом речь идет не об отдельных эпизодах или “напряженной политической атмосфере”, а о последовательной политике правительства, целью которой является исключительно самовоспроизводство. К ним относятся административный контроль и репрессивное институциональное давление, избирательное правосудие, ограничение инакомыслия, политические преследования», — говорится в заявлении.
В парламентской фракции выразили недоумение тем, что в ПАСЕ некоторые опасения, озвученные оппозиционными политическими силами Армении, были зафиксированы как просто услышанные реалии, в то время как тезисы властей подаются как подтвержденные факты. В заявлении отмечается, что действующие власти «полностью контролируют государственную систему, злоупотребляют административными ресурсами, правоохранительными органами, значительной частью информационного поля и основными инструментами формирования политической повестки дня».
В оппозиционной фракции выразили надежду, что наблюдательная миссия ПАСЕ «будет основывать свои дальнейшие наблюдения на более глубоком, обоснованном и всестороннем исследовании».