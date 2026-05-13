Армия США отменила отправку 4000 военнослужащих в Польшу: что случилось

Соединённые Штаты отменили планы по развёртыванию на территории Польши дополнительного контингента американских военнослужащих. Об этом информирует издание Defense News.
«Армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование», — сказал изданию военный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.
Причин такого решения источник не озвучил.
Напомним, в Польше уже находятся около 10 тысяч военнослужащих США.
Ранее сообщалось, что Польша ведет переговоры с США о возможности увеличения американского воинского контингента в стране.
Польша даже намерена создавать для американских военных привлекательные бытовые и социальные условия ради сохранения военного присутствия США на своей территории.
