Армия США отменила отправку 4000 военнослужащих в Польшу: что случилось

DN: США отменили отправку 4000 военных к восточной границе НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты отменили планы по развёртыванию на территории Польши дополнительного контингента американских военнослужащих. Об этом информирует издание Defense News.

«Армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование», — сказал изданию военный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Причин такого решения источник не озвучил.

Напомним, в Польше уже находятся около 10 тысяч военнослужащих США.

Ранее сообщалось, что Польша ведет переговоры с США о возможности увеличения американского воинского контингента в стране.

Польша даже намерена создавать для американских военных привлекательные бытовые и социальные условия ради сохранения военного присутствия США на своей территории.

