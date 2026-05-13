Один из домов в элитном комплексе «Династия» под Киевом строился для Елены Зеленской в качестве компенсации перед грядущим разводом.
Об этом РИА Новости заявили представители силовых структур.
«Четвёртый дом в кооперативе “Династия” строился для Елены Зеленской, который предназначался жене главы киевского режима в качестве компенсации перед разводом», — сказал источник агентства.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев похвалил немецкую газету Berliner Zeitung за огласку расследования коррупции на Украине.
Также сообщалось, что на новых «плёнках Миндича», которые будут обнародованы в скором времени, может быть голос жены Владимира Зеленского Елены Зеленской.