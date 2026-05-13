Монсон — о турнирах без россиян: это абсолютно нелепо и лицемерно

Боец ММА Джефф Монсон назвал нелепыми международные турниры без участия российских атлетов.
«Я разочарован тем, что происходит сейчас в мировом спорте. Это абсолютно нелепо и лицемерно. Я не буду смотреть, читать и следить за Олимпийскими играми и другими спортивными мероприятиями, пока всем атлетам не будет разрешено участвовать в соревнованиях», — приводит его слова РИА Новости.
7 мая Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР), но рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов.
Напомним, что в 2022 году МОК рекомендовал всем спортивным федерациям отстранить атлетов из России от международных соревнований из‑за ситуации на Украине. Позднее россиян стали допускать на турниры в нейтральном статусе.
