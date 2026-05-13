Италия прекратила приём документов на визы через посредников

Визовые центры VMS и AlmavivA с 12 мая перестали принимать документы на визы в Италию через третьих лиц — теперь подать заявление турист должен самостоятельно.
«Италия закрыла подачу на визы через посредников после скандала с экс-послом… Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», — сообщает АТОР.
Отмечается, что из-за этого могут быть увеличены сроки записи.
Поводом для изменений стал визовый скандал — речь идёт о схеме оформления шенгенских виз через итальянское посольство в Узбекистане.
Ранее в МИД России назвали дискриминацией ужесточение правил выдачи «шенгена».