WSJ: США хотят закупить 10 тыс. недорогих крылатых ракет

В конце апреля WSJ сообщила, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном более 1 тыс. дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1,5 тыс. до 2 тыс. критически важных ракет-перехватчиков систем ПВО, включая THAAD и Patriot. По данным издания, полное восполнение израсходованных запасов может занять до шести лет. Позднее демократ в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид заявил, что война в Иране привела к нехватке высокоточных боеприпасов у ВС США во всех регионах мира.