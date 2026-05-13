WSJ: США хотят закупить 10 тыс. недорогих крылатых ракет

По данным газеты, ракеты по программе Low-Cost Containerized Missiles будут стоить несколько сотен тысяч долларов за единицу.

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Пентагон хочет оперативно закупить 10 тыс. бюджетных крылатых ракет в течение трех лет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как ожидается, ракеты по программе Low-Cost Containerized Missiles (LCCM) будут стоить несколько сотен тысяч долларов за единицу и помогут ВС США увеличить и диверсифицировать арсеналы, став дополнением к уже стоящим на вооружении ракетам Tomahawk. Для выполнения заказа на разработку и производство новых ракет Пентагон заключил контракты с компаниями CoAspire, Zone 5, Leidos и Anduril Industries.

В конце апреля WSJ сообщила, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном более 1 тыс. дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1,5 тыс. до 2 тыс. критически важных ракет-перехватчиков систем ПВО, включая THAAD и Patriot. По данным издания, полное восполнение израсходованных запасов может занять до шести лет. Позднее демократ в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид заявил, что война в Иране привела к нехватке высокоточных боеприпасов у ВС США во всех регионах мира.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше