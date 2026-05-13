Профессор Шубин оценил вероятность отставки президента ЮАР из-за скандала

Ранее сообщалось, что Конституционный суд ЮАР согласился рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия Рамафосе в связи с делом Phala Phala о краже около 580 тысяч долларов с его фермы в 2020 году. Независимая парламентская комиссия в 2022 году рекомендовала начать процедуру импичмента, но правящая партия «Африканский национальный конгресс» отклонила доклад, после чего оппозиционные партии обратились в суд.