Профессор Шубин оценил вероятность отставки президента ЮАР из-за скандала

Профессор Владимир Шубин заявил, что в ЮАР нет политиков, способных заменить Сирила Рамафосу.

Источник: Аргументы и факты

Отставка президента ЮАР Сирила Рамафосы маловероятна, поскольку он не намерен уходить, а явных кандидатов на его место не существует. Об этом «Российской газете» рассказал главный научный сотрудник Института Африки РАН, профессор, доктор исторических наук Владимир Шубин.

Эксперт подчеркнул, что решение о замене может быть принято только внутри правящей партии, но такой сценарий маловероятен. При этом кандидаты на замену главы ЮАР сейчас отсутствуют.

Шубин также отметил, что за нападками на президента нет доказательств участия США, поскольку речь идет об исключительно внутренних процессах. В ЮАР активны западно-ориентированные СМИ, но ни одно издание не является проправительственным, а смена власти не гарантирует улучшения отношений с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд ЮАР согласился рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия Рамафосе в связи с делом Phala Phala о краже около 580 тысяч долларов с его фермы в 2020 году. Независимая парламентская комиссия в 2022 году рекомендовала начать процедуру импичмента, но правящая партия «Африканский национальный конгресс» отклонила доклад, после чего оппозиционные партии обратились в суд.

Ранее в Нигерии обвинили США в планах свержения президентов в Африке.

