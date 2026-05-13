Профессор Шубин оценил вероятность отставки президента ЮАР из-за скандала

Эксперт подчеркнул, что решение о замене может быть принято только внутри правящей партии, но такой сценарий маловероятен. При этом кандидаты на замену главы ЮАР сейчас отсутствуют.
Шубин также отметил, что за нападками на президента нет доказательств участия США, поскольку речь идет об исключительно внутренних процессах. В ЮАР активны западно-ориентированные СМИ, но ни одно издание не является проправительственным, а смена власти не гарантирует улучшения отношений с Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд ЮАР согласился рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия Рамафосе в связи с делом Phala Phala о краже около 580 тысяч долларов с его фермы в 2020 году. Независимая парламентская комиссия в 2022 году рекомендовала начать процедуру импичмента, но правящая партия «Африканский национальный конгресс» отклонила доклад, после чего оппозиционные партии обратились в суд.
