Шотландская партия хочет объявить вотум недоверия Стармеру

Шотландская национальная партия намерена инициировать вотум недоверия премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщает издание Hollyrood со ссылкой на лидера фракции партии в британском парламенте Дэйва Дугана.
По данным издания, инициатива может быть оформлена через поправку к законопроекту, связанному с утверждением тронной речи короля Карла III. В документе определяется программа работы правительства на новую парламентскую сессию.
Ранее около 100 депутатов от Лейбористской партии публично призвали к отставке Стармера после неудачных результатов на местных выборах. Часть представителей правительства также покинула свои посты на фоне политического кризиса. Несмотря на усиливающееся давление, премьер-министр заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит работу.
Дэйв Дуган заявил, что политический кризис в Вестминстере мешает эффективной работе правительства и ухудшает положение в стране, обвинив лейбористов в управленческом хаосе.
Подобные инициативы оппозиционных партий в британском парламенте часто используются как инструмент политического давления, даже если не приводят к немедленной смене правительства. Решающее значение в подобных процедурах имеет поддержка большинства депутатов Палаты общин, которой у инициаторов в подобных случаях, как правило, недостаточно.
