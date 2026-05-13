Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шотландская партия хочет объявить вотум недоверия Стармеру

Шотландская национальная партия намерена инициировать вотум недоверия премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Шотландская национальная партия намерена инициировать вотум недоверия премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщает издание Hollyrood со ссылкой на лидера фракции партии в британском парламенте Дэйва Дугана.

По данным издания, инициатива может быть оформлена через поправку к законопроекту, связанному с утверждением тронной речи короля Карла III. В документе определяется программа работы правительства на новую парламентскую сессию.

Ранее около 100 депутатов от Лейбористской партии публично призвали к отставке Стармера после неудачных результатов на местных выборах. Часть представителей правительства также покинула свои посты на фоне политического кризиса. Несмотря на усиливающееся давление, премьер-министр заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит работу.

Дэйв Дуган заявил, что политический кризис в Вестминстере мешает эффективной работе правительства и ухудшает положение в стране, обвинив лейбористов в управленческом хаосе.

Подобные инициативы оппозиционных партий в британском парламенте часто используются как инструмент политического давления, даже если не приводят к немедленной смене правительства. Решающее значение в подобных процедурах имеет поддержка большинства депутатов Палаты общин, которой у инициаторов в подобных случаях, как правило, недостаточно.

Читайте также: Штаты проведут эксперимент под землей на полигоне в Неваде.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше