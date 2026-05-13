Вэнс сравнил себя с героем фильма «Один дома»: вот что пугает вице-президента в отсутствие Трампа

Вэнс заявил, что без Трампа чувствует себя как герой фильма «Один дома».

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил себя с персонажем Макколея Калкина из фильма «Один дома». Так он описал своё состояние в отсутствие президента США Дональда Трампа.

«По правилам Секретной службы я не выезжаю за пределы страны в одно время с президентом. Так что в такие дни я иногда чувствую себя Маколеем Калкиным из “Один дома”», — сказал Вэнс журналистам.

Напомним, президент США Дональд Трамп находится с визитом в Китае.

Вэнс посетовал на непривычную тишину и пустоту в помещениях Белого дома.

«Я вхожу в Белый дом, там очень тихо, там никого нет. Мне требуется время, чтобы осознать, что именно происходит», — сказал он.

Накануне визита в КНР Трамп заявил, что рассматривает США и Китай как «две ведущие сверхдержавы планеты». Он отметил, что якобы только две столицы — Вашингтон и Пекин — выступают в роли основных мировых центров влияния, при этом не объяснив, почему пришёл к такому выводу.

При этом президент шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг указал на то, что Китай стал единственной страной, способной противостоять экономической агрессии США.

Тем временем Зеленский обвинил Россию в якобы попытке испортить визит Трампа в Китай.

