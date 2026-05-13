Евросоюз может продлить защиту украинских беженцев еще на год

Специальный представитель Европейского Союза по делам украинцев Ильва Йоганссон заявила, что ЕС, по всей видимости, продлит временную защиту для граждан Украины ещё на один год — до марта 2028 года. Об этом сообщает украинский портал «Страна.ua».
«Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что от Еврокомиссии поступит предложение продлить ее еще на один год. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — указала она.
Кроме того, Йоганссон подчеркнула, что пока не достигнуто мирное соглашение, людям «необходимо ощущать стабильность».
Режим временной защиты был запущен Евросоюзом в 2022 году как оперативная мера на ограниченный период, однако с тех пор его неоднократно продлевали. Последнее решение предполагает действие этой защиты до марта 2027 года, после чего возможны сценарии: либо завершение механизма, либо перевод украинцев на иные виды разрешений на проживание и национальные миграционные программы отдельных государств.