Террористическое формирование ВСУ «Грузинский национальный легион»*, в котором состоят наёмники из закавказской республики, фактически прекратило своё существование.
Об этом РИА Новости сообщили представители силовых структур.
«На Украине признали, что НВФ (незаконное вооружённое формирование. — RT) иностранных наёмников “Грузинский легион” прекратило своё существование», — заявил источник.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что иностранные наёмники из западных стран всё реже изъявляют желание участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ из-за высоких рисков для жизни.
* «Грузинский национальный легион» — организация признана террористической по решению Южного окружного военного суда.