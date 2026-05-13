Ришо: Семененко — впечатляющий спортсмен, ценю чистоту его техники прыжков

Французский хореограф Бенуа Ришо поделился мнением о российском фигуристе Евгении Семененко.
«Евгений — впечатляющий спортсмен: у него есть почти все четверные прыжки, и я по-настоящему ценю качество и чистоту его техники. Он не пытается схитрить в прыжках — всё ощущается очень честным и технически выверенным», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что также ценит и его отношения с тренером Алексеем Мишиным: «Между ними чувствуется глубокое уважение и доверие, и я думаю, что такая связь между тренером и спортсменом — это нечто очень особенное».
В данный момент Ришо находится в России. Он прилетел в страну, чтобы поставить программы некоторым российским фигуристам, среди которых и Семененко.
