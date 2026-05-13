Шотландские националисты предложили выразить вотум недоверия Стармеру

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Шотландская национальная партия (ШНП) предложила выразить вотум недоверия премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в Палате общин (нижней палате) британского парламента путем голосования на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель фракции ШНП в Палате общин Дэйв Дуган.
«[Жители] Соединенного Королевства могут видеть, что премьер-министру конец. Поэтому ШНП решила использовать парламентский процесс, чтобы довести дело до конца», — сказал он в интервью телеканалу Sky News. Дуган назвал Стармера «фантомным премьер-министром», добавив, что правящая Лейбористская партия неспособна управлять страной, пока он сохраняет свой пост.
Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера.
На настоящий момент почти 90 членов Палаты общин от Лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку. Депутаты-лейбористы, недовольные премьером, полагают, что дальнейшее пребывание Стармера на Даунинг-стрит ухудшит позиции партии на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться не позднее августа 2029 года. Всего фракция лейбористов в 650-местной Палате общин состоит из 403 человек.