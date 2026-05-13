США отказались от отправки бронетанковой бригады в Польшу

Армия США скорректировала планы по размещению войск в Польше, отменив отправку второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии численностью более 4000 военнослужащих. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя американской армии.

По данным издания, речь шла о плановом развертывании подразделения и сопутствующей техники, которое было предусмотрено в рамках ротации сил США в Европе.

Причины отмены переброски официально не раскрываются. В материале отмечается, что американская армия не предоставила дополнительных комментариев относительно изменения графика развертывания.

Ранее США регулярно направляли в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО бронетанковые и механизированные подразделения для усиления присутствия альянса в регионе.

Подобные решения о ротации войск в рамках НАТО могут корректироваться в зависимости от оперативных задач Пентагона, логистических факторов и пересмотра приоритетов военного планирования. Официальных заявлений о снижении уровня военного присутствия США в Польше при этом не поступало.

