Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что усиление коррупционного скандала на Украине может быть связано с попытками западных стран оказать давление на Владимира Зеленского. По его версии, часть западных политических кругов допускает возможность смены украинского руководства.
Эксперт считает, что подобный сценарий рассматривается как способ добиться более стабильной политической ситуации и создать условия для возможных договоренностей с Россией. По его оценке, на Западе опасаются дальнейшего ухудшения положения Украины и стремятся избежать глубокого кризиса.
Меркурис также отметил, что одной из причин недовольства может быть жесткая позиция Зеленского по территориальным вопросам. Аналитик полагает, что украинский политик не готов идти на какие-либо уступки, что, по мнению некоторых зарубежных игроков, осложняет поиск компромиссных решений.
Ранее Меркурис заявил, что последние события в Киеве создают впечатление нарастающего политического кризиса.