Правительство Венесуэлы объявило о реструктуризации внешнего долга

КАРАКАС, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы объявило о начале реструктуризации внешнего долга страны и государственной нефтегазовой компании Petr? leos de Venezuela S. A. (PDVSA). Об этом говорится в правительственном заявлении, опубликованном в Telegram-канале министра информации и связи боливарианской республики Мигеля Переса.
«Боливарианская Республика Венесуэла объявляет сегодня об официальном начале комплексного и упорядоченного процесса реструктуризации внешнего государственного долга республики и компании PDVSA», — сообщается в заявлении правительства. В нем подчеркивается, что данное решение преследует «главную цель: поставить экономику на службу венесуэльскому народу и освободить страну от бремени накопленного долга, обеспечить ее будущее, возрождение, процветание, справедливость и равенство».
В заявлении указано, что на протяжении многих лет Венесуэла демонстрировала платежеспособность, полностью выполняя все свои международные обязательства. Однако способность и готовность выполнять финансовые обязательства были ограничены, начиная с 2017 года в результате наложенных на страну финансовых санкций.
Реструктуризация внешней задолженности преследует цель восстановить способность привлекать финансирование, инвестиции, стабилизировать экономику и улучшить качество жизни каждого венесуэльца. Этот процесс направлен на обеспечение существенного снижения долгового бремени, что позволит направить финансовые средства на благо народа и развитие экономики страны, подчеркивается в заявлении.