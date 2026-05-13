Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Венесуэлы объявило о реструктуризации внешнего долга

Это необходимо для того, чтобы поставить экономику на службу венесуэльскому народу и освободить страну от бремени накопленного долга, сообщается в заявлении правительства.

КАРАКАС, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы объявило о начале реструктуризации внешнего долга страны и государственной нефтегазовой компании Petr? leos de Venezuela S. A. (PDVSA). Об этом говорится в правительственном заявлении, опубликованном в Telegram-канале министра информации и связи боливарианской республики Мигеля Переса.

«Боливарианская Республика Венесуэла объявляет сегодня об официальном начале комплексного и упорядоченного процесса реструктуризации внешнего государственного долга республики и компании PDVSA», — сообщается в заявлении правительства. В нем подчеркивается, что данное решение преследует «главную цель: поставить экономику на службу венесуэльскому народу и освободить страну от бремени накопленного долга, обеспечить ее будущее, возрождение, процветание, справедливость и равенство».

В заявлении указано, что на протяжении многих лет Венесуэла демонстрировала платежеспособность, полностью выполняя все свои международные обязательства. Однако способность и готовность выполнять финансовые обязательства были ограничены, начиная с 2017 года в результате наложенных на страну финансовых санкций.

Реструктуризация внешней задолженности преследует цель восстановить способность привлекать финансирование, инвестиции, стабилизировать экономику и улучшить качество жизни каждого венесуэльца. Этот процесс направлен на обеспечение существенного снижения долгового бремени, что позволит направить финансовые средства на благо народа и развитие экономики страны, подчеркивается в заявлении.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше