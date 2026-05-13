Матвей Сафонов — двукратный чемпион Франции

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу.

13 мая парижане обыграли «Ланс» в матче 29-го тура Лиги 1 — 2:0. На 29-й минуте счёт открыл Хвича Кварацхелия. А второй гол на 94-й минуте забил Ибрагим Мбайе.

В стартовом составе на эту игру вышел и российский вратарь Матвей Сафонов.

Благодаря этой победе команда набрала 76 очков и оформила победу в Лиге 1 за тур до конца розыгрыша.

Для Сафонова это вторая победа в чемпионате Франции. Россиянин перешёл в ПСЖ летом 2024 года. За это время он также выиграл вместе с командой Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выйдет на матч с «Лансом» в Лиге 1 в форме с лабубу.