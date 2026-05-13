Матвей Сафонов — двукратный чемпион Франции

Для Сафонова это вторая победа в чемпионате Франции. Россиянин перешёл в ПСЖ летом 2024 года. За это время он также выиграл вместе с командой Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.