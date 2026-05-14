WSJ: в США начали проверку программы экс-главы МВБ Кристи Ноэм

В США проводится расследование в отношении бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Проверку инициировал генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности США. В центре внимания — программа стоимостью около 38 млрд долларов, связанная с покупкой складских помещений и их последующим переоборудованием в центры временного содержания мигрантов.
По данным источников, речь идет о площадках, которые приобретались Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) для размещения задержанных нелегальных мигрантов. Сообщается, что ведомство уже приобрело 11 объектов.
Отдельно отмечается, что в рамках программы фиксировались закупки складов по цене выше рыночной. По оценкам сервиса CoStar, переплата могла составлять от 11 до 13 процентов. Также утверждается, что часть контрактов получали компании без опыта работы с подобной инфраструктурой.
Источники WSJ указывают, что внутри ведомства обсуждалась альтернатива в виде использования уже существующих государственных и частных тюрем, что могло бы снизить расходы на переоборудование объектов.
После ухода Кристи Ноэм с поста в марте программу приостановил её преемник во главе ведомства Маркуэйн Маллин.
Генеральные инспекторы в США регулярно проводят аудит крупных федеральных контрактов, особенно в сферах безопасности и миграционной политики. Подобные проверки часто затрагивают вопросы эффективности расходования бюджета и процедур госзакупок в ведомствах национальной безопасности.
