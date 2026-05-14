Defense News: США отменили планы по развёртыванию в Польше более 4 тысяч военных

Соединённые Штаты отказались от планов перебросить в Польшу более 4 тыс. военнослужащих, пишет Defense News.
«Армия США отменила переброску в Польшу 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии — более 4 тыс. военнослужащих и связанной с ними техники», — говорится в публикации.
Отмечается, что представитель армии подтвердил это решение, однако не стал раскрывать подробности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что часть американского военного контингента может быть передислоцирована с территории Германии в Польшу на фоне политических разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.