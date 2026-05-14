Власти Германии рассказали о планах по заполнению газохранилищ

Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила ранее, что заполнение газохранилищ в Германии на будущий отопительный сезон оказалось под угрозой из-за высоких цен на газ, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Как подчеркивает издание, если хранилища останутся пустыми, правительству Германии придется поручить компании Trading Hub Europe GmbH (THE) закупать газ принудительно, что может обернуться огромными расходами для немецких налогоплательщиков.