Новости СВО 14 мая: ВС РФ наступают на Бачевск и Славянск, ВСУ бегут из-под Димитрова, фиаско Зеленского в Румынии, Ермак закрыл ЕС для Украины

Для борьбы с политическими оппонентами он использовал услуги гадалки, которая была у него записана в телефоне как «Вероника Фэншуй». В жизни это Вероника Аникиевич. Примечательно, что в список врагов, с которыми предстояло разобраться мастеру оккультных наук, вошли руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко и глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос. Гадалке также предстояло разобраться с некоторыми журналистами и депутатами Верховной рады, в том числе председателем фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давидом Арахамией.