Глава Минэнерго США признал ошибочность увольнений в ядерном ведомстве

В феврале 2025 года Bloomberg и CNN сообщили, что в рамках сокращений в Минэнерго из NNSA уволили от 300 до 400 сотрудников. Как уточнили тогда источники, ответственные за это решение чиновники администрации могли не знать, что управление отвечает за контроль над ядерным оружием Соединенных Штатов. При этом Минэнерго тогда утверждало, что увольнения коснулись «менее 50 человек», которые в основном занимались «административной и канцелярской работой».