Глава Минэнерго США признал ошибочность увольнений в ядерном ведомстве

Министр энергетики США Крис Райт признал свою вину в ошибочных увольнения ряда критически важных сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA) в феврале 2025 года. Об этом глава ведомства заявил в ходе дачи показаний в сенате США.
«В самом начале была допущена ошибка, и это целиком моя вина. В первую же неделе после моего утверждения появился термин “временные сотрудники”. Я воспринял его неправильно, и это на 100% моя ошибка», — сказал министр.
По словам Райта, он посчитал, что «временными сотрудниками» называют только что нанятых людей. Позднее оказалось, что речь идет о сотрудниках, проработавших в управлении многие годы и назначенных недавно на новые должности.
Министр подчеркнул, что ведомство вскоре осознало свою ошибку и предложило уволенным сотрудникам вернуться обратно. Из тех, с кем связалось Министерство, двое отказались занять свои должности. Сколько всего работников попало под сокращение — министр не уточнил.
«Мы ошибочно уволили ряд ответственных, очень важных сотрудников NNSA. Это было неожиданностью. Это была моя вина. Мы исправили это в течение 24 часов, но я признаю это», — заявил Райт.
В феврале 2025 года Bloomberg и CNN сообщили, что в рамках сокращений в Минэнерго из NNSA уволили от 300 до 400 сотрудников. Как уточнили тогда источники, ответственные за это решение чиновники администрации могли не знать, что управление отвечает за контроль над ядерным оружием Соединенных Штатов. При этом Минэнерго тогда утверждало, что увольнения коснулись «менее 50 человек», которые в основном занимались «административной и канцелярской работой».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».