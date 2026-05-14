Вэнс: США остаются вовлечены в «агрессивный» дипломатический процесс с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон допускает как дипломатический, так и силовой сценарий в отношениях с Тегераном.
Комментируя переговорный процесс с Ираном, он отметил, что согласен с американским лидером Дональдом Трампом в том, что исламская республика «не должна получить ядерное оружие».
«Разумеется, мы задействованы в очень агрессивном дипломатическом процессе с целью добиться того, чтобы этого не произошло», — сказал Вэнс.
Ранее агентство Fars сообщило, что Тегеран проведёт переговоры с США при условии, что Вашингтон выполнит пять выдвинутых Ираном требований.