США закупят пять инновационных ледоколов для береговой охраны в Арктике

Береговая охрана США подписала контракт на постройку пяти арктических ледоколов.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило о заключении сделки с верфью Davie Defense на поставку пяти инновационных ледоколов для нужд береговой охраны в Арктике.

«Береговая охрана США финализировала контракт на сумму 3,5 миллиардов долларов на строительство и поставку пяти арктических патрульных ледоколов… Контракт был присужден компании Davie Defense», — говорится в пресс-релизе министерства.

Как отмечается в сообщении, это первый из трех контрактов на строительство ледоколов класса ASC (Arctic Security Cutter). Остальные два контракта будут подписаны в ближайшее время. Поставка первого судна по этому контракту намечена на 2028 год, а всех пяти единиц — к февралю 2035 года.

Американский президент Дональд Трамп в октябре заявлял, что Штаты заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные — в США.

Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении береговой охраны США есть два ледокола — Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.

