Солдаты и командиры ВСУ стали чаще конфликтовать

По данным агентства, в последние дни в различных регионах Украины отмечаются инциденты, связанные с действиями военнослужащих в отношении командиров и представителей военных органов. В качестве одного из примеров приводится случай в Харьковской области, где, как утверждается, был задержан военнослужащий по подозрению в поджоге автомобиля, принадлежащего офицеру.