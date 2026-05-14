Пентагон планирует закупить более десяти тысяч крылатых ракет

В среду военное ведомство объявило о подписании новых соглашений с оборонными предприятиями Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5 с целью разработки и производства недорогих ракет для контейнерных установок.
Кроме того, военное министерство намерено заключить двухлетний контракт на ежегодные поставки не менее 500 ракет Blackbeard после завершения их испытаний. Также министерство активно работает над получением необходимых разрешений и бюджетных ассигнований на приобретение более 12 тысяч ракет Blackbeard в течение пятилетнего периода.
Накануне также стало известно, что ВВС США планируют модернизировать парк бомбардировщиков B-52 к 2038 году.