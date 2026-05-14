Вернули должок: хет-трик Миллера помог «Ак Барсу» разгромить «Локомотив» и сравнять счёт в финале Кубка Гагарина

«Ак Барс» провёл работу над ошибками, одержал убедительную победу над «Локомотивом» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина. По сравнению с предыдущей встречей гости более дисциплинированно действовали в обороне и уже в первом периоде усилиями Ильи Карпухина и Митчелла Миллера обеспечили себе комфортный задел. Позже казанцы дважды наказали хозяев в большинстве и довели счёт до разгромного. И хотя Григорий Иванов за пять с небольшим минут до финальной сирены не позволил Тимуру Билялову сохранить ворота сухими и сократил отставание, всё тот же Миллер забросил в пустые ворота и оформил хет-трик.
Финал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» целиком пронизан историческими переплетениями. В 2009 году именно эти команды разыграли между собой первый трофей, а начало нынешней серии железнодорожники практически полностью скопировали со сценария 17-летней давности, обеспечив себе победу благодаря трём шайбам во втором периоде.
Символично, что главным героем стартового матча стал Александр Радулов, который огорчил бывшую команду сначала голом, а затем передачей на Байрона Фрейза. После прихода Боба Хартли ветеран отечественного хоккея полностью обрёл свободу и уже повторил прошлогодний показатель по набранным очкам в плей-офф.
«Никогда не тренировал кого-то с таким уровнем самоотдачи. Не думаю, что ему нужна мотивация из прошлого, чтобы так играть. Он всегда показывает высокий уровень самоотдачи. Хотелось бы, чтобы это было заразно. Он как лев, которому открывают клетку — выпускаешь его на лёд, он парит», — восхищался нападающим канадский специалист.
Его визави Анвар Гатиятулин, напротив, магии лидера соперника не поддался и призвал своих хоккеистов к предельной концентрации. Перед второй встречей в Ярославле он отметил необходимость улучшить контроль шайбы, избегать брака и держать необходимый уровень концентрации.
Тем не менее, дебют встречи снова не обошёлся без огрехов. В стартовые пять минут соперники обменялись необязательными удалениями: Илья Карпухин переусердствовал при попытке прокинуть шайбу между Артура Каюмова, отправив её на трибуны, а хозяева ошиблись на смене, за что командный штраф отправился отбывать Илья Николаев.
Воспользоваться преимуществом в одного игрока ни одной из спецбригад не удалось. Напротив, казанцы едва не реализовали выход два в одного в меньшинстве, но Мартин Гернат вовремя перехватил передачу Кирилла Семёнова на Александра Барабанова.
В равных же составах хоккеисты «Локомотива» не стали отходить от сработавшей несколько дней назад тактики: набрасывали на ворота Тимура Билялова с расчётом на подставленную клюшку. Однако на несколько позиционных атак гости ответили быстрым контрвыпадом.
Барабанов подхватил шайбу в центре площадки, дотащил до чужой трети и выждал подключение Карпухина в правый круг вбрасывания. На его фланге не оказалось никого из соперников, что позволило защитнику подготовить бросок в ближний угол и открыть счёт.
За вторым голом «Ак Барс» пошёл сразу после вбрасывания: Митчелл Миллер и Семёнов дважды за несколько секунд заставили Даниила Исаева вступать в игру. Ярославцы же, несмотря на небольшое преимущество по броскам в створ, по-настоящему опасных моментов на пятаке Билялова создать не могли, но при этом и оппоненту не давали свободного льда и за редким исключениям позволяли закрепиться в своей зоне.
В одном из таких моментов Александр Хмелевски бросил по воротам Исаева, и шайба после тройного рикошета едва не упала за шиворот голкиперу, но Черепанов и Гернат остановили её на ленточке.
Тем не менее, второй гол до перерыва гости всё же нашли. Артём Галимов разогнался от синей линии, обыграл защитника и бросил из центра. Шайбу после сейва Исаева подхватил Миллер, который откатился до синей линии и с кистей отправил шайбу под перекладину.
Во втором периоде железнодорожники стали активнее действовать на половине площадки «Ак Барса» и чаще оказывались на чужом пятке, чем едва не воспользовался Егор Сурин: получил передачу от Радулова из-за ворот, но не сумел переиграть голкипера.
Увеличить натиск на ворота противника ярославцам в очередной раз помог Карпухин, отправившийся в штраф-бокс за выброс шайбы. В большинстве трижды был близок к голу Максим Шалунов, которому мешала и маска голкипера казанцев, и точность на пятаке. В одном из эпизодов нападающий бросал уже в пустые ворота, но шайба предательски сошла с клюшки и угодила в щиток Билялова.
Отбившись в меньшинстве, гости предпочли играть вторым номером, выжидая ошибки соперника, которая случилась за три минуты до сирены. Николаев за опасную игру высоко поднятой клюшкой подарил казанцам возможность провести своё большинство. Для его реализации понадобилось несколько поперечных передач. Миллер в касание доставил шайбу на пятак после паса Хмелевски, где Нейтан Тодд забивал уже в пустые.
Несмотря на комфортный гандикап, «Ак Барс» не стал прижиматься к воротам и продолжил действовать Исаеву на нервы. Хоккеисты «Локомотива» же на третий период вышли на взводе: стали чаще прибегать к силовым приёмам и даже заварили несколько потасовок.
Больше всех эмоционировал Радулов. Ветеран нанёс за матч всего один бросок в створ, но едва не отметился дракой с Дмитрием Яшкиным, предотвратить которую удалось только после вмешательства линейных судей.
Охладить пыл ярославцев пришлось Миллеру, который довёл счёт до крупного в большинстве. Американец обокрал Дениса Алексеева при попытке выйти из зоны и с кистей бросил в дальний угол.
Отвечать на четвёртый пропущенный «Локомотив» сначала принялся кулаками. Яшкин нарушил правила и уже после свистка принял решение бросить по воротам Исаева, спровоцировав Сурина. Итогом завязавшейся драки стали малый штраф нападающего гостей и игра в неполных составах, где действующие обладатели Кубка Гагарина всё же смогли отыграть одну шайбу усилиями Григория Иванова.
Однако точку в матче поставил всё тот же Миллер, который оформил хет-трик броском в пустые ворота — 5:1.
«Ак Барс» берёт реванш за поражение и уезжает в Казань на эмоциональном подъёме.