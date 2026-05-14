Вернули должок: хет-трик Миллера помог «Ак Барсу» разгромить «Локомотив» и сравнять счёт в финале Кубка Гагарина

«Ак Барс» провёл работу над ошибками, одержал убедительную победу над «Локомотивом» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина. По сравнению с предыдущей встречей гости более дисциплинированно действовали в обороне и уже в первом периоде усилиями Ильи Карпухина и Митчелла Миллера обеспечили себе комфортный задел. Позже казанцы дважды наказали хозяев в большинстве и довели счёт до разгромного. И хотя Григорий Иванов за пять с небольшим минут до финальной сирены не позволил Тимуру Билялову сохранить ворота сухими и сократил отставание, всё тот же Миллер забросил в пустые ворота и оформил хет-трик.